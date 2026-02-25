ÂçÁÒÃéµÁ¤¬¿Æ¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤«¤±ËÜ¤ò¼êÅÏ¤¹¡È¤ªÅÏ¤·²ñ¡ÉÂÎ¸³¥àー¥Óー¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª¡Ö¤³¤ó¤Êµ÷Î¥´¶ÅÝ¤ì¤ë¡×¡ÖÆ·¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¡Ö·¤¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë·Ð±Ä¼Ô¡Ù¤ò2·î2Æü¤Ë¾å°´¡£Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÆ°²è¤¬¡¢SUPER EIGHT¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡ÛÂçÁÒÃéµÁ¤¬ËÜ¤ò¼êÅÏ¤¹¡È¤ªÅÏ¤·²ñ¡ÉÂÎ¸³¥àー¥Óー¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¹ë²÷¤Ê¾Ð´é¤ä¤ª¼ê¿¶¤ê¤Þ¤Ç»ê¶áµ÷Î¥¤Ç»£±Æ
Æ°²è¤Ï¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤é¤ì¤¿²ñ¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£ÂçÁÒ¤¬¥Ö¥ëー¤Î¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤Î¥á¥¬¥Í¡õ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Áー¥Õ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥°¥ìー¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Ãø½ñ¤ÈÌ¾»É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¡£ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢¿¿´é¤Ç¡Ö²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÃø½ñ¤ÈÌ¾»É¤ò¼êÅÏ¤¹¤â¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤¢¤²¤ëËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤ò¸«¤ë¤È·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö·¤¤Ï¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤é¡¢¡ÖÃêÁª¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç²ñ¤¨¤¿¤éÅÝ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂçÁÒ¤¯¤ó¤ÎÆ·¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤ÎÀä»¿¤â¡£
¤Þ¤¿ÂçÁÒ¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Ö¥ëー¤Î¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë¡¢Ç»º°¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹ー¥Ä¤ËÇ»º°¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÀÄ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤ÆÃø½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àÂçÁÒ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£