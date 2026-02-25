µÈËÜ¿·´î·à¡¦¾®»û¿¿Íý¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Ã¦¤¤¤Ç¤¿¡Ä¡×¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ç»£±ÆÈëÏÃ¤òÈäÏª
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¦¾®»û¿¿Íý¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤ó¡ª¡×¡Ê28ÆüÈ¯Çä¡¢3850±ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè49²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆý¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤È¡£¡ÊÂÎ¤ò¡Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç54¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï46¥¥í¤È8¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²¼Ãå¤ä¿åÃå¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£¡ÖKADOKAWA¤µ¤ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃ¦¤¤¤Ç¤¿¡×¤È»£±ÆÈëÏÃ¤â¡£»£±Æ¤ÏÂçºåÆî¹Á¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡ÖÍ¼Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤éÁá¤¯Ã¦¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë»£±Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÃÑ¤¸¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¿·´î·àGM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÆî¹Á¤Ï¡ËÀÎ½»¤ó¤Ç¤¿¤È¤³¤í¤Î¶á¤¯¡£¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ä¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÃã²½¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Ì¿¿¡¢¤¤ì¤¤¤ä¤Ê¤¢¡×¤ÈÉ¡¤Î²¼¤ò¿¤Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£»£±ÆÃæ¤Ï¿·´î·à¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÅçÅÄ°ìÇ·²ð¤¬¡Ö¤É¤ì¤°¤éÃ¦¤¤¤À¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¾Ð¤¤ÏÃ¤â¡£¿·´î·à¥Õ¥¡¥ó¤Î50Âå¡¢60ÂåÃËÀ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¡¢º£¸å¤ÏµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä°®¼ê²ñ¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿·´î·à½÷Í¥¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤ËÎ×¤à¡£