女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第104話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）、錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本好きなだけに、2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。皆があきらめる中、トキは「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる…。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。