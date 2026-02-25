ÉÍ²¬¸¶È¯¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµ¡¢µÏ¿ÉÔ½½Ê¬¡¡µ¬À©Ä£¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¸¡ººÊó¹ð
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶È¯¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Ï25Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤ÎÆ±¼ÒËÜÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ç¡¢ÂÑ¿ÌÀß·×¤ÎÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤ÎºöÄê²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤¬½½Ê¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¿ù»³ÃÒÇ·°Ñ°÷¤Ï¡Ö¿³ºº¤ò¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡µ¬À©Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÉôÅÅ¤Ï¡Ö¸¶È¯¤Î±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¾å¡¢ºöÄê²áÄø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï»ö¸åÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÝ´É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áº£¸å¤Î¸¡ºº¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµ¤ÎÍÌµ¤Þ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£