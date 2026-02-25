¿ô½½·ï¤ÎFBI»ñÎÁ¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¹ðÈ¯¤·¤¿¾Ú¿Í¤ÎÄ°¼èµÏ¿¤â
¡ÊCNN¡ËÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÍí¤àÁÜºº¤Ç¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬Àè·î¸ø³«¤·¤¿ËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ë¤è¤ë¾Ú¿ÍÄ°¼è¤ÎµÏ¿¿ô½½·ï¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£CNN¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë3·ï¤ÎÄ°¼è¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ÚµòµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢Ìó325·ï¤ÎFBI¾Ú¿ÍÄ°¼èµÏ¿¤Î¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CNN¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á90·ï°Ê¾å¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥¹¥È¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬»ÊË¡¾Ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î·çÍî¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë3·ï¤ÎÄ°¼èµÏ¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ï13ºÐ¶á¤¤Ç¯Îð¤Î»þ¤«¤é¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë·«¤êÊÖ¤·µÔÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤âÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ®Æ¬Ì±¼çÅÞµÄ°÷¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï24Æü¡¢¤³¤ì¤é¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸½ñ¤Ë¸ÀµÚ¡£»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤ë¸ø³«¤ÎÈÏ°Ï¤Ëµ¿Ìä¤ò¾§¤¨¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Î¸ø³«¤ò»ÊË¡¾Ê¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡Î§¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬½ç¼é¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ç°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡ÖÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢FBI¤¬¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ä°¼è¤ÎÆâÍÆ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°ìÏ¢¤ÎÊ¸½ñ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç»ÊË¡¾Ê¤Î°ÊÁ°¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¤ÇÀð¾ðÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ðÈ¯¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¤¸øÉ½¤ÎÊ¸½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷NPR¤ÈÆÈÎ©·Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»á¤¬°ÊÁ°Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÊË¡¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¤É¤ÎµÏ¿¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¡£»ÊË¡¾Ê¤ÏË¡Î§¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¸ø³«»ñÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸½ñ¤Ï¡Ö½ÅÊ£¡¢µ¡Ì©Ê¸½ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº¤Î°ìÉô¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎÊ¸½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¼ÁÌä¤Ë¤Ï²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Åö³º¤Î¾ÚµòµÏ¿¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ê¸½ñ¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø³«Åö½é¤«¤é¤Î¿ô½µ´Ö¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸½ñ¤¬»ÊË¡¾Ê¤Î´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤ÎCNN¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó12·ï¤ÎÊÌ¤ÎÄ°¼èÊó¹ð½ñ¤â¾Ã¼º¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Æü¸á¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£Æó¤Ä¤Î¾ÚµòµÏ¿¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤âÀè½µ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊË¡¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò²þÄû¤¹¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿Æó¤Ä¤Î¾ÚµòµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Á°½Ð¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢FBI¤Î¥á¥â¿ôÉ´·ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö302¡×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä°¼èÆâÍÆ¤ä¾Ú¿Í¿ô½½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î»ñÎÁ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ú¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¿ÍÊª¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î302¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëFBI¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÜºº¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸½ñ¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢302¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤ÏÄ°¼èÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÁÜºº´±¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¾ðÊó¤äÁÜºº´±¤Î°Õ¸«¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ì¤¸øÉ½¤Î302¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢Ä°¼èÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¿È¸µ¤ò´Þ¤á¡¢¾ÚµòµÏ¿¤«¤éÂçÈ¾¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÀÅªË½¹Ô¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¾Ú¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
»ö·ïµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾Ú¿Í¤Î½÷À¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÂáÊá¤«¤é¿ôÆü¸å¤Î2019Ç¯7·î10Æü¤Ë½é¤á¤ÆFBI¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
302¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢FBIÁÜºº´±¤¬2½µ´Ö¸å¤ËÆ±½÷À¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÏÁÜºº´±¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹¹ð¤Ë±þÊç¤·¤¿¸å¡¢¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¤¢¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¼«Âð¤ËÂÚºßÃæ¡¢Æ±»á¤«¤é·«¤êÊÖ¤·µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÔÂÔ¤Ï13ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È½÷À¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤Î¾ÚµòµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸Èï³²¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë19Ç¯8·î¤È10·î¤ÎÆüÉÕ¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿»°¤Ä¤Î302¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¡¢Â¾¤Ë3ÁÈ¤Î¡Ö»ö¾ðÄ°¼è¥á¥â¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤¤¤º¤ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±½÷À¤¬FBI¤ËÄó½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¥³¥Ô¡¼¤ä¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎµÏ¿¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ð¤Î¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±ÜÍ÷¤·¤¿ÈóÊÔ½¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¤¸½÷À¤¬¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÂç¤Ê¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÊÔ½¸ºÑ¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Ç¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡ÖÃøÌ¾¿Í¡×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿FBI¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¹ðÈ¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È½÷À¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤È°ú¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¥ª¡¼¥é¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¡¢Æ¬Éô¤ò²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎË½¹Ô¤Ï1983Ç¯¤«¤é85Ç¯¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤¬¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬FBI¤Î»öÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º´ÉÍýÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ë¤â¡¢FBI¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ç½÷À¤¬½Ò¤Ù¤¿ÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤¹¤ë·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈï³²¼Ô¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¸å¡¢¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬½÷À¤ò3¡¢4²ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ØÈô¹Ôµ¡¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Èµ½Ò¡£¡ÖÃøÌ¾¤ÇÍµÊ¡¤ÊÂ¾¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤¿¡×¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ï½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÃøÌ¾ÃËÀ¡×¤Î°ì¿Í¤¬Èà½÷¤Ë¥ª¡¼¥é¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯Í×¤·¡¢´é¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¡¢¥ì¥¤¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÊ¾õ¤Î½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤òµÔÂÔ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤äÂ¾¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
2021Ç¯5·î¤ÎºÛÈ½µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÈï³²¼ÔÊä½þ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÀÁµá¤òÆÈÎ©¤·¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¡£¤Ê¤¼»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ï21Ç¯12·î¤Ë¼«¼çÅª¤ËÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÀè·î¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¡¼¥ê¥¨»æ¤ËÂÐ¤·¡¢°ä»º´ÉÍýÃÄÂÎ¤«¤é¶âÁ¬Åª¤ÊÏÂ²ò¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ï24Æü¡¢CNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ëFBI¤ÎÁÜºº¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯²Æ¡¢FBI¤ÎÁÜºº´±Æ±»Î¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿È¸µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô1¿Í¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¾åµÁÊ¾Ù¤Î½÷À¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÄ°¼è¤ÎÊó¹ð½ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬Èï³²¼Ô¤Î»áÌ¾¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤³¤ì¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÀè·î¡¢¼ÂÌ¾¤ÇÏ¢Ë®È½»ö¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ø³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°Á´¤ÊÆ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹µÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£