¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¡¡¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂÆâ¤Ç»äÅª¤Ê¡ÖÁ´Íç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂÆâ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¡ÖÁ´Íç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£²£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ë¡¼¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥Í¥í¡¼¥Ë¤µ¤ó¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£²£°£°£°Ç¯£¶·î¤Ë¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Î¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î°¦¿Í¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼»á¤³¤È¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î¸µ¤Ë¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Í¥í¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤Ê¤·¤Ë·¸°÷¤ËµÜÅÂÆâ¤ØÄÌ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÉô²°¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¸µ²¦»Ò¤¬Á´Íç¤ÇÍá¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿²²°¤ÎÆâ³°¤Ë·ÙÈ÷°÷¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ²¦»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¾Ã¤¨¡¢Á´Íç¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥Í¥í¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò½ü¤±¤Ð¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤ËÀÅª¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¸µ²¦»Ò¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ç¿Â»ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·Á¼°Åª¤Ë¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·²¿¤«ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¤È¤Æ¤âÁÇÁá¤¯³°¤·¤¿¤³¤È°Ê³°¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥Í¥í¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµÜÅÂ¤«¤é¤Î¾®ÀÚ¼ê¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¸µ²¦»Ò¤ÎÅö»þ¤Î¸Ä¿ÍÈë½ñ¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ó¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤µ¤ì¡¢£·£µ¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±Ëü£¶£°£°£°±ß¡Ë¤¬²¦¼¼¤Î¥¯¡¼¥Ä¸ýºÂ¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤Ï¸µ²¦¼¼¿¦°÷£²¿Í¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬±Ñ¹ñ¤ÎËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ³¤³°ÂÚºßÃæ¤Ë¼õ¤±¤¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Âå¤ä¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¤ÎÂå¶â¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ²¦»Ò¤ÏËÇ°×ÆÃ»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿£±£°Ç¯´Ö¤Ç¹Ò¶õ·ô¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡¢¥¹¥Ñ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÂå¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë²á¾ê¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë²¦¼¼¿¦°÷¤Ï¡¢¹ñÌ³¾Ê¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÈñ¤ò²¿¤Îµ¿Ìä¤â»ý¤¿¤º¤ËÄÌ²á¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î²¦¼¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
