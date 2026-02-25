ÅÄÂ¼½ß¡¢Ì¼2¿Í¤È¤¦¤È゙¤ó²°¤Ë½ÐË× ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤ò¼Ì¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û52ºÐÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤¦¤É¤ó²°Á°¤ÇÌ¼2¿Í¤ÈÌ©Ãå
ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ã£¤«゙µÞ¤Ë¤¦¤È゙¤ó¤ò¿©¤Ø゙¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢Æüº¢¥¯゙¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ò¿´¤«゙¤±¤Æ¤ë¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¤¦¤È゙¤ó²°¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¦¤É¤óÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÌ¼Ã£¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¸å¤í¸þ¤¤ËÎ©¤Ã¤¿Ì¼¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ç¤â¤¦1¿Í¤ÎÌ¼¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿¾Ð´é¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ã£¤«゙Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤¦¤È゙¤ó²°¤µ¤ó¡ª¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤±゙¤Æ゙¤¹¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Æ゙´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤«゙Ãµ¤»¤ë»þÂå¤¿゙¤±¤È゙¡¢¤³¤Î¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ë½Ð²ñ¤¤¤âÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Æ゙¤¤ë¤¿゙¤±²ÈÂ²4¿Í¤Æ゙¿©»ö¤«゙¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌ¼Ã£¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö°¦¾ð°î¤ì¤ë»Ñ¡×¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2016Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
