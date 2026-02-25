ÆüËÜ¿Í¢ªÆüËÜ¿Í¤Î¡ÈÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡É¥´¡¼¥ë¡Ö´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¡¸½ÃÏ¤â¹âÉ¾²Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¡×
Âç¶¶Í´µª¤Ïº£µ¨8¥´¡¼¥ëÌÜ¥Þ¡¼¥¯
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá¤Ç¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢MF¿¹²¼Î¶Ìð¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éFWÂç¶¶Í´µª¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦ÆüËÜ¿Í¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬³«ÄÌ¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡Ö7ÅÀ¡×¤Î¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾³«»Ï¤ï¤º¤«6Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¹²¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ±û¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Ãæ±û¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯³°¤·¤¿Âç¶¶¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò·è¤á¤¿Âç¶¶¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨8ÅÀÌÜ¡£¿¹²¼¤Ï5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»æ¡Ö¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÎ¾Áª¼ê¤¬¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤Î7ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿¹²¼¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¡£Äã¤¤¥¯¥í¥¹¤òÂç¶¶¤ËÆÏ¤±¤¿¡£Áê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ£É¾¤Ï¡Ö´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£ÎÉ¤¯Æ°¤²ó¤ê¡¢³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿2¿Í¤Ï¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë