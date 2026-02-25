¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ë¡ª ¥é¥Õ¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ö¥Í¥¤¥Óー¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Ç¡×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥é¥Õ¸«¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¥·¥ã¥Ä¡£ÃÎÅª¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Í¥¤¥Óー ¡ß ¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Óー¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Ç¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¤òÂç¿Í´é¤Ë¥·¥Õ¥È
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥Í¥¤¥Óー¥·¥ã¥Ä¹ç¤ï¤»¤Î¥³ー¥Ç¡£¥Í¥¤¥Óー ¡ß ¥°¥ìー¤¬¹¥ÁêÀ¤Ê¤¦¤¨¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤â¥³ー¥Ç¤Î¹â¸«¤¨¤ò¸å²¡¤·¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤Î¾å²¼¤ò³°¤·¤¿¤êÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢È´¤±´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½Ü´é¥³ー¥Ç¤Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤â¡¢¥Í¥¤¥Óー¥·¥ã¥Ä¤È¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÂç¿Í´é¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Ö¥ëー¤ò¡¢¾®Êª¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¥«¥éー¤òÁª¤Ö¤Î¤¬½Õ¤é¤·¤¯¹¤È´¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M