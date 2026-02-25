²ÈÂ²¤Çµ¤·Ú¤Ë·ÊÉÊ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªGiGO¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥ª¥¢¥·¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·¬Ì¾¡×
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë¡¢GiGO¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÀìÌçÅ¹¤¬¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)10»þ¤Ë³«¶È¤·¡¢Âç·¿¥â¡¼¥ëÆâ¤ÇÄ¹»þ´ÖÍ·¤Ù¤ë¹½À®¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢10±ß¥×¥ì¥¤¤äÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤¿ÂÚºß·¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
GiGO¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥ª¥¢¥·¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·¬Ì¾¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)10:00½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¿·À¾Êý1-22 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·¬Ì¾3ÈÖ³¹1³¬±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´Ì¾¸Å²°Àþ¡¦JR´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ö·¬Ì¾¡×±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹ÍøÍÑÃó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§3,800Âæ
GiGO¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢GiGO¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·¬Ì¾¤ÏÌó150¤ÎÀìÌçÅ¹¤È±Ç²è´Û¤òÈ÷¤¨¤¿Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤È¿©»ö¤ÎÎ®¤ì¤ÇÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÆÃ²½·¿¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¥Õ¥í¥¢¤Ç²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥à¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
±Ä¶ÈÌÌÀÑ¡§740ÄÚÁíÀßÃÖÂæ¿ô¡§260Âæ¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÂæ¿ô¡§227Âæ¥¥Ã¥º¥é¥¤¥ÉÂæ¿ô¡§17Âæ
Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤È¹¤á¤ÎÄÌÏ©¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤äÊ£¿ô¿Í¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
ãþÂÎ¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¤¿¤áÌÜÅö¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍ·¤Ó¾ì¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¥µ¥¤¥ó¤ÏÆî¹ñ¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆ³Àþ¤Ç¤¹¡£
10±ß¥×¥ì¥¤¤È·ÊÉÊ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½¼¼Â
10±ß¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÂæ¿ô¡§16Âæ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¡§315ÌÌÀßÃÖ¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÁí¿ô¡§243Âæ¡Ê°ÆÆâ¿ô¡Ë
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼·ÊÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¡¢¤ª²Û»Ò¤Þ¤ÇÉý¹¤¤·ÊÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¹½À®¤Ç¤¹¡£
10±ß¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î°ì¼ê¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÎØ¤òÁÀ¤¦ÀßÄê¤Ê¤ÉÄ©Àï·¿¤ÎÂæ¤â¤¢¤ê¡¢¼è¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÌ¤ë¥ª¥¢¥·¥¹±é½Ð
¤®¤´¤Þ¤ëÅÐ¾ìÆü¡§2·î20Æü¡Á23Æü¡¢2·î28Æü¡¢3·î1Æü¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»þ´Ö¡§13:00¡Á13:15¡¿15:00¡Á15:15
Å¹ÊÞÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ö¤®¤´¤Þ¤ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ´Ö±é½Ð¤ËÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é²ó¤ë³Ú¤·¤ß¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼Â»ÜÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡ù
¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥ÎÏ¢Æ°´ë²è¤ÈÌµÎÁ»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)14:00¡Á»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¤ª¤«¤·¤¯¤Ð¤ê¼Â»Ü»þ´Ö¡§³ÆÆü10:00¡Á¤ª¤«¤·¤¯¤Ð¤êÇÛÉÛ¿ô¡§³ÆÆüÀèÃå500Ì¾
¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤Ç¡¢Å¹ÊÞÆÈ¼«¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÃêÁª´ë²è¤ÏÍèÅ¹¤ÎÌÜÅª¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤«¤éÌµÎÁ»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢½éÍèÅ¹¤Ç¤âÍ·¤ÓÊý¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤±¿±Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÍ·¤Ö»È¤¤Êý¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÂÚºß¤¹¤ë»È¤¤Êý¤ÎÎ¾Êý¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î10±ß¥×¥ì¥¤¤«¤éÄ©Àï·Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤½¤í¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¤âÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤âÍ·¤ÓÊý¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÂ²¤Çµ¤·Ú¤Ë·ÊÉÊ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
GiGO¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥ª¥¢¥·¥¹¡ÖGiGO¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥ª¥¢¥·¥¹ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·¬Ì¾¡×¡Û¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)10:00¤Ç¤¹¡£
Q. 10±ß¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
10±ß¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï16ÂæÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)14:00¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
