5000¸Ä¸ÂÄê¤Î½Å¸ü¥á¥¿¥ë»ÅÍÍ¤¬Ì¥ÎÏ¡ªCAMSHOP¡ÖSUZUKI JIMNY SIERRA 3D¥­¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×

SUZUKI¸øÇ§¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖJIMNY SIERRA¡×¤Î3D¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¡¢5000¸Ä¸ÂÄê¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¼Ö¤é¤·¤¤³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¶âÂ°¤Î½Å¤ß¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ö¹¥¤¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍß¤ò¤·¤Ã¤«¤êËþ¤¿¤¹1ËÜ¤Ç¤¹¡ù
CAMSHOP¡ÖSUZUKI JIMNY SIERRA 3D¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×
Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯2·î20Æü²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¸ÂÄê¿ô¡§5000¸Ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§¥¹¥º¥¸øÇ§ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡ÊCAMSHOP¼è°·¡Ë
CAMSHOP¤Ï¡¢¥Î¥ê¥â¥Î»¨²ß¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¸øÇ§¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤½¤í¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡ÖSUZUKI JIMNY SIERRA¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ÖÂÎ¥Á¥ã¡¼¥à¤Î3DÂ¤·Á
»Å¾å¤²¡§¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥Ä´¤Î¶âÂ°¸÷ÂôÁÇºà¡§°¡±ô¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡ÊZAMAC SOFT ENAMEL¡ËÂ¤·Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥ë¡¼¥Õ¹Â¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÎ©ÂÎºÆ¸½
¶ÀÌÌ¤Ë¶á¤¤¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÈ¿¼Í¤Ç±¢±Æ¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢ÀÅ»ß¾õÂÖ¤Ç¤â¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÉÕÂ°¥Á¥ã¡¼¥à¹½À®
¥Á¥ã¡¼¥à¹½À®¡§¼ÖÂÎ¡¦¥í¥´¥×¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥×·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î3¥Á¥ã¡¼¥à¸ÂÄê»ÅÍÍ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¹ï°õÆþ¤ê¸ÂÄê¿ô¡§5000¸Ä
¥á¥¤¥ó¤Î¼ÖÂÎ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò½Å¤Í¤ëÀß·×¤Ç¡¢¸°Â«¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¹ï°õ¥×¥ì¡¼¥È
¹õ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ËÇòÊ¸»ú¤Ç¹ï°õ¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¸ÂÄêÉÊ¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò»ëÇ§¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¹¥³¥Ã¥×·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥à
¾®¤µ¤ÊT»ú¥°¥ê¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÊ¸Ì®¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º´¶¤È·ÈÂÓÀ
¥ê¥ó¥°¡Á¼ÖÂÎ¤ÎºÇÂçÁ´Ä¹¡§11.5cm¼ÖÂÎ¥Á¥ã¡¼¥àÄ¹¡§5.5cm¥í¥´¥×¥ì¡¼¥ÈÄ¹¡§3.5cm¥¹¥³¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥àÄ¹¡§3cm½ÅÎÌ¡§59g
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¶âÂ°ÁÇºà¤é¤·¤¤½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°Æâ¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¼ÂÍÑ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¾ðÊó¤È¥®¥Õ¥È»ÅÍÍ
Æþ²ÙÍ½Äê¡§3·î¾å½ÜÍ½ÄêÇÛÁ÷»ÅÍÍ¡§¥Í¥³¥Ý¥¹ÇÛÁ÷¡¦Æü»þ»ØÄêÉÔ²Ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§ÀìÍÑ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤êJAN¡§4570138441854¡ÊÉÊÈÖ¡§441854¡Ë
ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ö¹¥¤¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÏ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Àß·×¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê¿ô¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¥¢¥ë»ÅÍÍ¤Ï¡¢»È¤¦³Ú¤·¤µ¤ÈÊÝÍ¤¹¤ëËþÂ´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¤·Á¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¶âÂ°¤Î½Å¸ü´¶¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥à¹½À®¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÃíÌÜ¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³Ê¤Ï3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ²¿¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤¹¤«¡©
5000¸Ä¸ÂÄêÀ¸»º¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¹ï°õÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
Q. ¥µ¥¤¥º¤È½Å¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥°¤«¤é¼ÖÂÎ¤Þ¤ÇºÇÂçÁ´Ä¹11.5cm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï59g¤Ç¤¹¡£
