¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎµÙÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢¼øÆýÃæ¤Î¼Ì¿¿¡õÌµËÉÈ÷¤Ê°é»ù»Ñ
¡¡¿ù±º¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎµÙÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ä«¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ø¹»¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ÖÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÇã¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£