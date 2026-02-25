¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡¡Ö¤¤¤¤¤äµö¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¹ØÆþ¤·¤ÆËþÂ¤Ê¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤¤Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ë¶¦±é¼Ô¡Ö¤¨¡©¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¾åÅÄ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤È¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤â¡¢ËÜ¤ÏÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¿Ê¬2Àéºý¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜ¤À¤±¡¢¤¤¤¤¤äµö¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¼ý½¸ÉÊ¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤«¤é¡Ö2ÀéºýÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ËËþÂ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢ÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡¢»²¹Í½ñÇã¤ª¤¦¡¢Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¾åÅÄ¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÇã¤Ã¤¿¤À¤±¡Ä¡×¤ÈÊäÂ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¼ãÄÐ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»²¹Í½ñÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£