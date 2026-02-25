º£±Ê¾ºÂÀ¤¬OPÀï½éÀèÈ¯¤ÇºÇÂ®Ìó151¥¥íµÏ¿¡¡¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¾¡Éé¤Î1Ç¯¤Ø¸þ¤±Ìö¿ÊÀÀ¤¦
MLB¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£±ÊÅê¼ê¤Ï2²ó¤òÅê¤²¤Æ33µå¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢ºÇÂ®94.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó151.4¥¥í)¤òµÏ¿¡£½é²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¾å¡¹¤Î½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£±ÊÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·Åê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â°¤¤¤Î¤Ë94¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¤¤¤¤¡¢¸ª¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ç94¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤½¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤¤¤Î¤Ë°¤¤¡¢°¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ ¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤È1Ç¯·ÀÌó¤È¤Ê¤ëº£±ÊÅê¼ê¡£¡Ö1Ç¯·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Êì¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£