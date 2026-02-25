ÅìÌî°¼¹á¡¢¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù°ÊÍè¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¡¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¤Ï´ÇÉÂÉØÌò¤Ë
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÅìÌî°¼¹á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ÅìÌî°¼¹á¡¢ÉñÂæ¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿±éµ»ÎÏ¡¡¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡ÙÂè11½µ¤ÏÀéÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¤ß¤Ä¤¨¤ÎÎøÊª¸ì¤Ë
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÅìÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦»°±º¥Ä¥ä¡£ÉØ¿Í²Ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£
¡¡ÅìÌî¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù°ÊÍè¡£¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡Ø¤ß¤Ä¤¨¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÌòÌ¾¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²áµîºî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà½÷¤â»ä¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆü¡¹¤òÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡Ê2020Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë±ÇÁü½Ð±é¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡Ö¤ß¤Ä¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌòÌ¾¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Þ¤À»ä¼«¿È¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢´µ¼Ô¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤è¤ê¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÉÔ°Â¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë