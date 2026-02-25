¥·¥½¥ó¥Ì ¤¸¤í¤¦¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç3ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¡¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥·¥½¥ó¥Ì¤Î2¿Í¤¬ÊÛ¸î»ÎÌò¤ÇÆÃÊÌ½Ð±é¡¡3²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Î·ª¸¶±ÑÍº¤¬ºÛÈ½Ä¹¤Ë
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤¸¤í¤¦¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æ¡ÊÇÇØÄØ¡Ë¤ÎÉ×¡¦±ÊÅÄ¹¯²ð¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Ä«¥É¥é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤¸¤í¤¦¡£¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£½µ°ì¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤¨¡£ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤¸¤í¤¦¡Ê±ÊÅÄ¹¯²ðÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£½µ°ì¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤¨¡£ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò¤Þ¤ì¡£1½µ´Ö¥²¥¹¥È¡£¤¤¤ä～¤ÊÅÛ¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤íÉÂ¼å¤ÇËè½µÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤í¤¦¾¯Ç¯¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Âè1°ÌÊì¡¢Âè2°Ìº´Æ£ÀèÀ¸¡¢Âè3°Ì»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë