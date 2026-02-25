ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find N6¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ËÍ½¹ð
¡¡OPPO¤Ï24Æü¡¢SNS¤ÎWeibo¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖOPPO Find N6¡×¤ÎÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò´´Éô¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡OPPO¤Ï¡¢Weibo¤ÇÃæ¹ñ¸þ¤±¤Ë¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡ÖOPPO Find N6¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿X¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ôー¥È¡¦¥é¥¦»á¤¬¡ÖIs 2026 the year you get a foldable?¡Ê2026Ç¯¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ø¤Î´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Is 2026 the year you get a foldable?- Pete Lau (@PeteLau) February 24, 2026
¡¡Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖOPPO Find N5¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖOPPO Find N5¡×