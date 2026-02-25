¡Öy.u mobile¡×¤ÇeSIM¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¢¡ÖiPhone 17¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡Y.U-mobile¤Ï25Æü¡¢MVNO¥µー¥Ó¥¹¡Öy.u mobile¡×¤ÇeSIM¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑÃæ¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ç¼êÂ³¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇeSIM¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¼êÂ³¤¸å¡¢ÄÌ¾ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç°ÆÆâ¤Î¥áー¥ë¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£21»þ°Ê¹ß¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü9»þ°Ê¹ß¤Ë½èÍý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï440±ß¤«¤«¤ëeSIM¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ê½ªÎ»ÆüÌ¤Äê¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·µ¬·ÀÌó»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ëSIM¤ÏÊªÍýSIM¤Î¤ß¡£eSIM¤ò´õË¾¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¡¢°ìÃ¶ÊªÍýSIM¤Ç²óÀþ¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢eSIMÀìÍÑ¤ÎiPhone 17¥·¥êー¥º¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊªÍýSIM¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¼êÂ³¤¸å¤ËeSIM¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£