ÀîºêËãÀ¤¡¢ºÊ¤ÎÄã¥«¥í¥ê¡¼¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡Ö·ò¹¯¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¿·ºî±Ç²è¥í¥± ²¶¤ÏºòÌë2»þ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö3:30µ¯¤¤ÇÀéÍÕ¥í¥±½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤¬3»þ¤¯¤é¤¤ µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Û¤Ü24»þ´ÖÆ®¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¹â¤á¤Î¥í¥±ÊÛ¤âµ¤¤Ë¤»¤º Èè¤ì¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤ì¤Þ¤·¤¿ »£±ÆÃæ¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¡ª¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤Î¤ÇÂÀ¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤ê¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯2/27¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä»ÙÅÙ¤ÇÂçË»¤·¤À¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¡Ö¤µ¤Æº£Æü¤«¤é¤Þ¤¿ºÊ¤¬¥«¥í¥ê¡¼Ä´À°¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥µ¥é¥À¤È¥µ¥µ¥ß ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï±ö¸ÕÜ¥¤Ë¹õ¿Ý¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö3/1¤Ç63ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë·ò¹¯¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£