¾®¸¶Àµ»Ò¡¢70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿µÁÊì¤Î¸Å´õ½Ë¤¤¡Ö¤Þ¤¡¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÁÊì¤Î¸Å´õ½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®¸¶¤Ï¡ÖµÁÊì¡£¤Ð¡¼¤Ð¤¬ÀèÆü70ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¸Å´õ½Ë¤¤¡ª¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¾ÆÆù¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿µíÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡¼¡¼¤¿¤ì¤â¡¢¤ª¤¤¤·¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÎÁÍý¤òÀä»¿¤·¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡¢»ä¤â¥é¥ó¥ÁÈ´¤¤¤¿¤·¿©¤Ù¤ë¿©¤Ù¤ë¿©¤Ù¤ë¡¼¡¼¡×¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éµÁÊì¤Ø·¤²¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Ì¼¡¦¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤Î·¤²¼¡×Ä¹ÃË¡¦À¿´õÀé¤¯¤ó¤¬¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ÞËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¼¡ÃË¡¦À¿È¬¤¯¤ó¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥È¤À¤é¤±¤Î¥Ô¥ó¥¯·¤²¼¡×¤òÁª¤ó¤À¤ÈÀâÌÀ¡£À¿È¬¤¯¤ó¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¤À¤é¤±¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°Õ³°¡¼¡¼¡¼¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸À¤¦¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢¤Ð¡¼¤Ð¤â¤¹¤°¤ËÃ¯¤¬¤É¤Î·¤²¼¤òÁª¤ó¤À¤«Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤ÈµÁÊì¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Î¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ð¡¼¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª70ºÐ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤Þ¤¡¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈµÁÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£