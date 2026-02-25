¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¹Åç25ºÐÆâÌî¼ê¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ²¤¤ÎÀ¼¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¼è¤ê¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×»ØÄêÌôÊª¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È»ÈÍÑ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝ¼á
±©·î¤Ï½ÓÂ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¹Åç¤Ï2·î25Æü¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿±©·îÎ´ÂÀÏº¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¿·°æ¹Åç¤ÎÉâ¾å¤Î¾ò·ï¤Ï¡©µå³¦OB¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿ÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢28ºÐ±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÉâ¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¼ó°ÌÂÇ¼Ô¾®±à¤Ë¤â¡Ö¸ÇÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡µåÃÄ¤Ï¸ø¼°HP¾å¤Ç¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ï¡¢ÅöµåÃÄ½êÂ°¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤ò¼õ¤±¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤·¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢ºòÆü2·î24Æü¤Ë±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±©·î¤Ï»ØÄêÌôÊª¤Î¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÏÈÝÇ§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤ëÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£17Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©·î¤Ïºòµ¨74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.295¡¢31°ÂÂÇ¡¢17ÅðÎÝ¤È»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±©·î¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¤ÈµåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤«¤é½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¼è¤ê¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
