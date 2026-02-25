¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¡×¹ñ¸øÎ©Âç³Ø£²¼¡»î¸³»Ï¤Þ¤ë ¶âÂôÂç³Ø3985¿Í¤¬»Ö´ê¡¢2.64ÇÜ¤Î´ØÌçÄ©¤à
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï2¼¡»î¸³¤ÎÁ°´üÆüÄø¤¬25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢´ØÌç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç2¼¡»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂôÂç³Ø¡¢ÀÐÀî¸©Î©Âç³Ø¡¢ÀÐÀî¸©Î©´Ç¸îÂç³Ø¡¢¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¤Î4¹»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Á°´ü»î¸³¤Î¤ß¤Î¶âÂôÂç³Ø¤Î³Ñ´Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬¤ª¼é¤ê¤ä»²¹Í½ñ¤ò¼ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¾ì¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¼õ¸³À¸¡Ä¡Ö¤³¤Î1Æü¤À¤±¤ÏÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¡×¡þ¼õ¸³À¸¡Ä¡Öº£¤Þ¤ÇÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î²¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¶âÂôÂç³Ø¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Î»Ö´ê¾õ¶·¤Ï¡¢1507¿Í¤ÎÊç½¸¿Í°÷¤ËÂÐ¤·¡¢3985¿Í¤¬»Ö´ê¡¢ÇÜÎ¨¤Ï2.64ÇÜ¤È¡¢2025Ç¯¤è¤ê0.35ÇÜÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÇÜÎ¨¤ä½¢¿¦³èÆ°»Ù±ç¤Î¶¯²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Î©Âç³Ø¤ÈÀÐÀî¸©Î©´Ç¸îÂç³Ø¡¢¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¤¬3·î6Æü¡¢¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï3·î9Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£