¸µ¥¢¥ÞÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÄÚ°æÃÒÌé ¡¡¥×¥í£´ÀïÌÜ¤Ï¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¡¢´°Éõ¤¹¤ë¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ï£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£²°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÆ±£±°Ì¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê£³£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤ÎÂÐÀï¤òÈ¯É½¡££´·î£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÁ°£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë£±°Ì¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£¹°Ì¥Ú¥É¥í¡¦¥²¥Ð¥é¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÄÚ°æ¤¬£³Àï£³¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢¥²¥Ð¥é¤¬£´£³¾¡¡Ê£²£²£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ£²Ê¬¤±¡£
¡¡ÄÚ°æ¤Ï¡ÖµîÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£´Ç¯ÌÜ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥Ð¥é¤Ï¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¤Ç¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé»ÃÄê²¦¼Ô¡££²£°£±£´Ç¯£±£²·î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÈ¬½Å³ßÅì¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë£·²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬£±£µÇ¯£±£±·î¤ËÌÚÂ¼Íª¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ´ÙÍî¡££±£·Ç¯£±£°·î¤Ë¤ÏÅö»þ£×£Â£Ã²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿·ý»ÍÏ¯¡Ê¸½»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡¢£Â£Í£Â¡Ë¤ËÄ©¤à¤âÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å³¬µé¤ò¾å¤²¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤ÆÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥²¥Ð¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÚ°æ¤Ï¡Ö¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¡£·Ð¸³¡¢Àï½Ñ¤¬ËÉÙ¤À¤¬¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢°µÅÝÅª¤Ë´°Éõ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥¢¥ÞÀïÀÓ¤Ï£±£°£¶¾¡¡Ê£±£°£Ë£Ï¡¦£Ò£Ó£Ã£²£µÇÔ¡Ë¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤Ë¥×¥í£²ÀïÌÜ¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤Î£³ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£¸²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë¤Ç¡¢£×£Â£Ã£±°Ì¡¢£×£Â£Á£³°Ì¡¢£×£Â£Ï£µ°Ì¡¢£É£Â£Æ£±£±°Ì¤È¼çÍ×£´ÃÄÂÎÁ´¤Æ¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄÚ°æ¡£¥×¥í£´ÀïÌÜ¤Ï¡¢À¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤È¤Þ¤¿°ìÃÊ¡¢Áê¼ê¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Äë·ý¥¸¥à¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤¬¡Öº£¸åÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦»î¹ç¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¾Íè¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÚ°æ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò°µÅÝÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï£²£°£²£¶Ç¯½éÀï¤Î¾¡Íø¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£