¿¹¹áÀ¡¡¢¹Á¶è½÷»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë³¹¤Ï¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¡Ø£Ó£Õ£Õ£Í£Ï½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°£²£°£²£¶¼óÅÔ·÷ÈÇ¡ÙÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹¤Ï¡Ö³Ú²°¤Î¤ª²Û»Ò¤âËõÃã¤È¤«ÎÐ¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¹Á¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡£µï½»ÃÏÁª¤Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡Ö¸ø±à¤¬¶á¤¯¤Ë¤Û¤·¤¤¡£°Õ³°¤È¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤«¥Ñ¥ó²°¤È¤«¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë³¹¤Ï¡¢³«È¯¤¬¿Ê¤àÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤È¤«¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤«¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ£Ó£Î£Ó¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤À¡×¤È½é¤á¤Æ½»¤ó¤À°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î²È¤ò¾Ò²ð¡£²È¶ñ¤âÆâÁõ¤âÇò¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²È¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤â±ø¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤«Çã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±ø¤»¤Ê¤¯¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë»°µÓ¤òÃÖ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£