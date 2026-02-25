Ê¿°¦Íü¡¢É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¸ø±à¤Ç¤â¡Ö¤è¤½¤Î»Ò¤Ë¤â»Ø¼¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡µÙÆü¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¡Ä
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ½êÂ°¡¿39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¡¦Ä¹Í§¤é¤·¤¤»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×Ê¿°¦Íü¤ÎÂ©»Ò4¿Í¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Ê¿¤Ï¡¢2017Ç¯1·î¤ËÄ¹Í§¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É×¡¦Ä¹Í§¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¤ÇÍ·¤Ð¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤ë»þ¤Ï¹¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢2»þ´Ö¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¹Í§¤ÎµÙÆü¤Ë¤Ï¸ø±à¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¤Ï¡Ö¸ø±à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é4¿Í¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¤Ê¡©¼þ¤ê¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¿¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Â©»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ®¤¬Æþ¤ëÍ¾¤ê¡¢¡Ö¤è¤½¤Î»Ò¤Ë¤â»Ø¼¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Í§¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¤ÈÄ¹Í§¤Î´Ö¤Ë¤Ï18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê8¡Ë¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê6¡Ë¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡Ê4¡Ë¡¢23Ç¯5·î¤Ë»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
