¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¡¢Ä«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¡¡¡È¤È¤¢¤ë»ö¾ð¡É¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÊª¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¸¤í¤¦¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë±ÊÅÄ¹¯²ð¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤¸¤í¤¦¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£½µ°ì¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤¨¡£ÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¤Þ¤ì¡Ù°ÊÍè¡£Åö»þ¤Ï1½µ´Ö¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡Á¤ÊÅÛ¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡È´Ç¸î¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¸¤í¤¦¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÉÂ±¡¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¸¤í¤¦¾¯Ç¯¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Âè1°ÌÊì¡¢Âè2°Ìº´Æ£ÀèÀ¸¡¢Âè3°Ì»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤¸¤í¤¦¡£ÌÀ¼£¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÉ×¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
