¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡¡¡ÖÃµµá¿´¤Î²ô¡×°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡¡£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎÃÏ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡ÉºÆ²ñ¡É¤½¤·¤Æ´¿´î¤Ø
¡¡£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬£²£´Æü¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤ÇÎý½¬¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤Îº°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢ÀÄ¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¤ª¤½¤í¤¤¤Î»Ñ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÆ°¡££²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¡¡
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ç½É¤òÁ°¤Ë¡¢Áê¼¡¤°¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¸Î¾ã¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¹ç½ÉÃæ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤¬Éé½ý¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤°¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç£²Àï¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬¹¥Åê¤·¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í¾Íµ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¸½ÍÀïÎÏ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë£×£Â£Ã¤Ç¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£¤½¤³¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÁÈÃæ¿´¤Î¹ç½É»²²ÃÁª¼ê¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤¶ì¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºò½©¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æº£µ¨Á´µÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¹ç½É»²²Ã¡£½éÆü¤«¤éÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢£×£Â£Ãµå¤Î°·¤¤¤äº£Âç²ñ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå´Ö³Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Î¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ë¤ÎÂÐºö¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÅê¼ê¤¬¡Ë²¡¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Ë¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÀ¼¨¡£¼«¤é¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£¸¾¡±¦ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬¾®¤µ¤¤Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤Î»÷¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¡ÊÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤ËÍæÀû²óÅ¾¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¶â¸À¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÀª¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âºÇ½é¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿É½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¸ºß²ÁÃÍ¤Ïµ»½ÑÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££²£²Æü¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¸å¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÂç±«¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÂ³¤±¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ä·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¡ÖÌîµå³¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÌîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢£×£Â£Ã¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ºÇÂç¤Î·Àµ¡¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡£¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»Â³¤±¤¿ÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢°ÜÆ°ÍÑ¤Î¥Ð¥¹¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ç½ÉºÇ½ªÈ×¤Î£²£³Æü¡£¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ï£±»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÇ»Ì©¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£º£²óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÁ´Éô·ÈÂÓ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»½ÑÌÌ¤ÎÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æº£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÆ»¶Ú¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¡£Ãµµá¿´¤Î²ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤Î¼êÄù¤á¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿£²£³ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢·èµ¯½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»äÉþ»Ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖµÜºêºÇ¸å¤ÎÌë¤Ï·èµ¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤¯¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ç²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤ËÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÊÆ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¤ä°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÂ¿¤¯¤ò´¶¤¸¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿Áª¼ê¤¬£×£Â£Ã¤ÇÌöÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç®¿´¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Å¤Í¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¡ÈÌ¾ºÓÇÛ¡É¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î°ÛÎã¤ÎµÜºê¹ç½É¥Õ¥ë»²²Ã¤Ï¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¶¯¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡µÜºê¹ç½É£±£±Æü´Ö¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯
¢¦£±£´Æü¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÍèË¬¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡£¥À¥ë¤ÏÁáÂ®Åê¼ê¿Ø¤Ë½õ¸À
¢¦£±£µÆü¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤Ç·ãÎå¡£¿¹²¼¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤âÅÐ¾ì
¢¦£±£¶Æü¡¡µÙÍÜÆü¤Ë°ËÆ£¤é£µÁª¼ê¤¬µÙÆüÊÖ¾åÎý½¬
¢¦£±£·Æü¡¡¥Í¥È¥Õ¥ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤¬¹ç½ÉÃÏ¤Ë¡£ÂçÀª¤Ï¥À¥ë¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤òÆÀ¤ë
¢¦£±£¸Æü¡¡¥À¥ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥àÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡¢Åê¼ê¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂÐºö¤ËÅÁ¼ø
¢¦£±£¹Æü¡¡·ª»³Á°´ÆÆÄ¤¬·ãÎåË¬Ìä¡£»°ÎÝ¤Îº´Æ£µ±¤¬±¦Íã¡¢¿¹²¼¤ÎÃæ·ø¤ò¥Æ¥¹¥È
¢¦£²£°Æü¡¡µÙÍÜÆü¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¾¾°æÍµ¼ù¤¬Éé½ý
¢¦£²£±Æü¡¡£±£·¡¢£±£¹Æü¤ËÂ³¤¯Èó¸ø³«Îý½¬¡£¾¾°æ¤¬½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¢¦£²£²Æü¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç£±£³ÆÀÅÀ¡£º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢ºäËÜ¤Îºå¿ÀÀª¤Ç£±£±ÂÇÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿ûÌî¡¢µÆÃÓ¤¬¹çÎ®
¢¦£²£³Æü¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë£²°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡£ÅêÂÇ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤â
¢¦£²£´Æü¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¤Ï¹ç½É¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ê¤É¸«¼é¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¶áÆ£¤¬Ì³¤á¤¿