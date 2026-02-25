¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë¤º¤óÈÓÈø&¥·¥½¥ó¥Ì¤¸¤í¤¦¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤é½Ð±é¡¡NHK¥É¥é¥Þ¤Ç·Ý¿Í¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê57¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤Î¤¸¤í¤¦¡Ê47¡Ë¤¬º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï´û¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê55¡Ë¤éÂ¿¿ô¤Î·Ý¿Í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸«¾å¤¬Âç´Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈÓÈø¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ç¤ê¤ó¤¿¤Á¤¬Íê¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÍÑÌ³°÷¤Î¼ÆÅÄËüºîÌò¡£¡Ö¤Ú¤Ã¤³¤ê¿¼¡¹88¡ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤¸¤í¤¦¤Ï½÷Í¥¤ÎÇÇØÄØ±é¤¸¤ë´ÇÉÂÉØ¡¦¥Õ¥æ¤ÎÉ×¡¦±ÊÅÄ¹¯²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£¤¸¤í¤¦¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤íÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±éµ»·Ð¸³¤ÎËÉÙ¤Ê¸¶ÅÄ¤ÏÀ¸¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Ä¾Èþ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¾Èþ¤ò¸«¼é¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎËÒ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê46¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡×¤Î¤¿¤¯¤ä¡¦¤«¤º¤ä¡Ê43¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ä¤Ö¤ä¤¥·¥í¡¼¡Ê54¡Ë¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³Îé¡Ê28¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¿ôÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬¼ØÌò¡¢³¿Ìò¤È¤·¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×¤Î´äºê¤¦Âç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¾¾¹¾¿·Êó¤Î¼«¾Î¡¦ÉÒÏÓµ¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÇÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¾¾±àÉðÂç¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿24Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¤â¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤ÊÆ£¸¶¼Â»ñÌò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤Î¶âÅÄÅ¯¤¬¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Çµ¤ÉÊ¤¢¤ë¥¨¥ê¡¼¥Èµ®¸ø»Ò¡¦Æ£¸¶ÀÆ¿®Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¶¦¤Ë¡È3ËçÌÜ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤ò¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ç±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£2¿Í¤Î±éµ»¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À©ºî¿Ø¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤àÂÐ±þÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤Ï¡È´Ö¡É¤¬½ÅÍ×¡£±éµ»¤Ç¤âÀäÌ¯¤Ê´Ö¤ä¸À¤¤²ó¤·¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¡£¸«¾å¡¢¾åºä¤éÇÐÍ¥¿Ø¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢ºîÉÊ¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¡¢ÃíÌÜ¤À¡£