¼óÁê¡¢ÊÆ´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¡¡¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸³ÎÇ§
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ4±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬25Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ËÂå¤ï¤ëÊÆÀ¯¸¢¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£3·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¤ò½ä¤ê¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ë¬ÊÆ¤Ë´Ø¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÆüÊÆ´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤äÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÇ°Æ¬¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÄê¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¯ð×¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Æ±»Ö¹ñ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¶¡µë¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ü°Æ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤â¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£