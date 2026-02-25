¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë¤º¤óÈÓÈø¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤¸¤í¤¦½Ð±é¡¡¤¸¤í¤¦¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê57¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤Î¤¸¤í¤¦¡Ê47¡Ë¤¬º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸«¾å¤¬Âç´Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈÓÈø¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ç¤ê¤ó¤¿¤Á¤¬Íê¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÍÑÌ³°÷¤Î¼ÆÅÄËüºî¤ò±é¤¸¤ë¡£ÈÓÈø¤Ï2018Ç¯Á°´ü¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡£¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×»£±Æ»þ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬NG¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºØÆ£¹©¤µ¤ó¤¬¡È²¶¤â¤³¤ì¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¼þ¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤¸¤ã»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉãÊý¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï´Ç¸î»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î½ÇÊì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Âð»þ¤Î¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤Ë¤Ï¡È´Å¤¤¡ª¤â¤¦°ì²ó¤ä¡Á¡É¤È°ì½Ö¤À¤±¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¤Ú¤Ã¤³¤ê¿¼¡¹88¡ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¸¤í¤¦¤Ï½÷Í¥¤ÎÇÇØÄØ±é¤¸¤ë´ÇÉÂÉØ¡¦¥Õ¥æ¤ÎÉ×¡¦±ÊÅÄ¹¯²ðÌò¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÉÂ¼å¤ÇËè½µÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¸¤í¤¦¾¯Ç¯¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Âè1°ÌÊì¡¢Âè2°Ìº´Æ£ÀèÀ¸¡¢Âè3°Ì»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¸¤í¤¦¤Ï15Ç¯Á°´ü¡Ö¤Þ¤ì¡×¡¢24Ç¯Á°´ü¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£