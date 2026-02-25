¡Ö»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É Visa Infinite¡×¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó - ¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç17Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï2·î24Æü¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É Visa Infinite¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2¤Ä¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É Visa Infinite
Æ±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖInfinite Potential, Infinite Value"Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£"¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¡Ö¹â¤¤·ÐºÑ¹çÍýÀ¡×¤ä¡¢¿ô¡¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2¤Ä¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¿·µ¬Æþ²ñ&ÍøÍÑÆÃÅµ¤òÊ»¤»¤Æ¾ò·ïÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Ç17Ëü±ßÁêÅö¤â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¿·µ¬Æþ²ñ&ÍøÍÑÆÃÅµ¤Ç50,000¥Ý¥¤¥ó¥È
50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËËÜ²ñ°÷¥«¡¼¥É¤ØÆþ²ñ¤·¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×200Ëü±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¿½¹þ´ü´Ö¡¢È¯¹Ô´ü´Ö¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2026Ç¯2·î24Æü¡Á3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¿·µ¬Æþ²ñ&ÀÇ¶âÇ¼ÉÕ¤ÇºÇÂç20,000¥Ý¥¤¥ó¥È
¿·µ¬Æþ²ñ&ÀÇ¶âÇ¼ÉÕ¤Ç2%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËËÜ²ñ°÷¥«¡¼¥É¤ÎÆþ²ñ¸å¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀÇ¶âÇ¼ÉÕ¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤Ë2%¤ò¾è¤¸¤¿¶â³ÛÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È(ºÇÂç20,000±ßÁêÅö)¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¿½¹þ´ü´Ö¡¢È¯¹Ô´ü´Ö¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2026Ç¯2·î24Æü¡Á3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
