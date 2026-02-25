¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¥Þ¥¤¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡õ¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤òÄÉ²Ã - Á´27¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë
³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï2·î24Æü¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¥Þ¥¤¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¿½¹þ¼õÉÕ¡¦È¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¥Þ¥¤¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Æ±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢½Ä·¿¡¦²£·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÁªÂòÀ©¤È¡¢¥«¡¼¥ÉÌ¾µÁ¿Í»áÌ¾¤ÎÎ¢ÌÌµºÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤ÎÍøÍÑ¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ä¡¢¼ê¸µ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡¢24»þ´ÖÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È¯¹Ô¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ç¯²ñÈñ±ÊÇ¯ÌµÎÁ¡¢ÍøÍÑ100±ß¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤ä¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢ZÀ¤Âå¤Ê¤É¤Î¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ÉþÁõ¤ä»ý¤ÁÊª¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼9¿§¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¤òÄÉµá¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼4¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£´ûÂ¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤¢¤ï¤»¡¢Á´27¿§¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë1Ëç¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¿§ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¸ø¼°X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£X¤Î¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ÈÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç13Ì¾¤Ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È10,000¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È)¤¬Åö¤¿¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2·î24Æü¡Á2·î27Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
