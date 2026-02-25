Ê¡Åç¸©¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼! ¼ê¤Ö¤é¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×(Ê¡Åç¸©ÌíËã·´)¤Ï2·î24Æü¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¼ê¤Ö¤é¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×(8,000±ß)¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¼ê¤Ö¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥¯
¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ï¡¢ÈØÄô»³¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÇËâ¥ö³Ù¤ÎÆîËÌ¤Ë¹¤¬¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¡¼¾ì¡£¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ä¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò¿ô¡¹¼Â»Ü¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÂ¤À®µ»½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤âÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤¤¡¢µ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ç¹â¤Þ¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ»¶ñ¡¦¥¦¥§¥¢¡¦¾®Êª¤Î¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎËÉ´¨¥¦¥§¥¢ÌµÎÁÂß½Ð¤ä¡¢½ªÎ»¸å¤Î¡ÖÇ§Äê¥á¥À¥ë¡×¼øÍ¿¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç°Â¿´¤ÈÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¹©É×¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î24Æü¡Á4·î5Æü¡£ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾8,000±ß¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤â³ê¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â(2,000±ß)¤Ç¥®¥¢¤Î½ªÆü¥ì¥ó¥¿¥ë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ´Ö¤Ï105Ê¬¡£4ºÐ¡Á11ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤êÅöÆü7:00¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡û¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿°Â¿´¥×¥í¥°¥é¥à
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¤¥á¡¼¥¸
ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÁ´°÷¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÌ¤·Ð¸³¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¤ÎÀµ¤·¤¤ÃåÊý¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÍú¤Êý¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬Àµ¤·¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¥×¥í¤ÎÌÜ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ø²æ¤ÎËÉ»ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¼ê¤Ö¤é¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥ó¥¿¥ë
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òË¸¤²¤ë¡ÖÆ»¶ñ¤Î½àÈ÷¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£ÈÄ¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥§¥¢¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥×¥é¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î½àÈ÷¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¼êÂÞ¤È¥´¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ûºÇ¸å¤ÏµÇ°¥á¥À¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤
¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÑ¤ÎËÉ´¨¥¦¥§¥¢¤È¥¹¥Î¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤âÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Àã»³¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤ò»£±Æ¡¦±þ±ç²ÄÇ½¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤È¤·¤Æ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼Ç§Äê¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃ£À®´¶¤È¼«¿®¤ò°é¤à¡£
