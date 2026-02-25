TWICE¥Ê¥è¥ó¡¢ÁÇÈ©ºÝÎ©¤Ä¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×°áÁõ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÆ´¤ì¤Î¹ü³Ê¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥Ê¥è¥ó¡ÊNAYEON¡Ë¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥è¥ó¤ÏÊÆNBC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î23Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¹ü³Ê¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ½÷¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Ê¥è¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
