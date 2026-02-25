SHINee¡¦ ¥ª¥ó¥æ¡¢¿·ALÁ´¶Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡ª½é¤Îºî¶Ê»²²Ã¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¥ª¥ó¥æ¤Ï2·î24Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥æ¡¢¡ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØDot dot dot (...)¡Ù¡ØFlex on me¡Ù¡ØLie¡Ù¡ØX, Oh Why?¡Ù¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÀË¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥ª¥ó¥æ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿ÅÀ¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ó¥æ¤¬³¤³°¤ÎÍÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤·¡¢¶ÛÌ©¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËö¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤Î²»³Ú³èÆ°¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥æ¤ÏÉý¹¤¤²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òËÜ³ÊÅª¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¤½¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°¦¤ÎÃÇÌÌ¡×¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò°ìºý¤Î¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä°¤¯¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¥ó¥æ¤Ï¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤»¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼´¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¤¤«¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨¡£Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÄ°¤¼ê¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤òÆÏ¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥æ¤Î5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤Ï¡¢3·î9Æü18»þ¤Ë³Æ¼ï²»¸»¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
