¡ÚWBC¡Û¤â¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä3Âç²ñÏ¢Â³1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Î´Ú¹ñ¡¢²Æì¤Ç¡È3Ï¢¾¡¡É¤È¹¥´¶¿¨
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÄ©¤à´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¡¢²Æì¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÇ¼Ô¿Ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤âËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤Ï¼ºÅÀ¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤à¤·¤í¹¥°ÕÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÚWBC¡Û¡ÖºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×ÂçÃ«¤È°ì¾¡°ìÇÔ¤Î´Ú¹ñÅê¼ê
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2·î24Æü¡¢ÆüËÜ¡¦²Æì¤Î²Å¼êÇ¼µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç6-3¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ä¹Ã»ÂÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ11°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â¿ÆÀÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3Ï¢¾¡¤À¡£3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ß¥ó¤¬3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤â¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾å°ÌÂÇÀþ¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´ÂÎÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂÇµå¤Î¼Á¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸±¦¤Î´Ö¤ØÈô¤ÖÂÇµå¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿¡£4»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤¦¤Á¤ÎÌî¼ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ß¥ó¤È¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥Î¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¾ìÌÌ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º¸Êý¸þ¤è¤ê¤â±¦Êý¸þ¤ËÂÇµå¤¬½Ð¤ë¤Ù¤ÂÇ¼Ô¤À¡£¼¡¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÂÇµå¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤Ï2²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£1²óÉ½¤Ë¤ÏKIA¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Ë2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2²óÉ½¤âÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3²óÉ½¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤ÎÅêµå¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤Ï¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇµå¤¬ÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÍÞ¤¨¤¿¡£ÌäÂê¤Ê¤¯Åê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤Ï»þÂ®154¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Û¤«¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Î¼êÁ°¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Îý½¬»î¹ç¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÃÊ³¬¤À¡£¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÀèÈ¯¤ÈÀèÈ¯µé¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÅê¤²¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÃÊ³¬¤È¸«¤Æ¤è¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤ÆÂçºå¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÀïÎ¬ÌÌ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
WBC¤Ç¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¡Ê2013Ç¯¡¢2017Ç¯¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¡£º£Âç²ñ¤ò¡ÈÌ¾ÍÀ²óÉü¡É¤ÎÉñÂæ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î½àÈ÷²áÄø¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£