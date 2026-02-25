TWICE¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡ªÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇÌ¥¤»¤¿¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
TWICE¤¬¡¢ËÌÊÆ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
TWICE¤Ï¡¢2·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆNBC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ê¡¢¥¹¥Ý¥Ö¥é»Ñ¤ÇºÝÎ©¤Ä¡È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
2021Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤ÓÈÖÁÈ¤òË¬¤ì¡ØStrategy¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
HIP¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Û¥Ã¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØStrategy¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Netflix¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHOT 100¡×17½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Spotify¤Ç¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷ÅöÆü¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇ®¶¸Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢TWICE¤Ï1·î¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î18Æü¡¦20Æü¡¦21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¸ø±é¤Ç¤Ï¡È360ÅÙ¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤ÇÂåÉ½¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¡ØTAKEDOWN¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸ø±é¤ËÆÃÊÌ¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡£
Ç®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ëËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢4·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´20ÃÏ°è¡¦35¸ø±é¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë4·î25Æü¡¢26Æü¡¢28Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£5·î¤È6·î¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ8ÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´À¤³¦43ÃÏ°è¡¦78¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¡Ö¼«¸ÊºÇÂçµ¬ÌÏ¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
