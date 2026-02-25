°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç°ìÈÌÆþ»î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨1.73ÇÜ¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï3·î10Æü
°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»î¤Ç¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤Î³ØÎÏ¸¡ºº¤¬25Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¸¡ºº¤Ï¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»155¹»¡¦1¹»¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î¸©Î©¿ðÎÍ¹â¹»¤Ç¤Ï±«¤ÎÃæ¡¢»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¼õ¸³À¸¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÁªÈ´¤Ç¤ÏÊç½¸¿Í°÷3Ëü789¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1¡¦Âè2¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ÖË¾¼Ô¤ÎÁí¿ô¤Ï5Ëü3196¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï1.73ÇÜ¤Ç¤¹¡£
³ØÎÏ¸¡ºº¤Ï¹ñ¸ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¿ô³Ø¡¦¼Ò²ñ¡¦Íý²Ê¡¦±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï27Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÌÌÀÜ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï3·î10Æü¤Ç¤¹¡£