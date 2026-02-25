°Õ³°¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤É×ÉØ¡©½©»³À®·®¡¢ºÊSHIHO¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°ìÅÙ¤â¼«Ê¬¤ÎÁ°¤ÇÕû¤ò¡Ä¡×
³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡¢ºÊSHIHO¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø1¿Í¤ÏÌµÍý¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©»³À®·®¡¢ºÊ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âOK¡©
¤³¤³¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢½©»³À®·®¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥¤¡¦¥¹¥¸¡¢½÷Í¥¥¤¡¦¥»¥Ò¤¬¡¢¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¡ÈÌþ¤·¥³¡¼¥¹¡É¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½é¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥â¥Ã¥Ñ¥ó¡Ê¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¡Ë¡£ÍÌÊ¿¡Ê¥ä¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ã¥È¥°Å¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥°¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¤ÏÈ¾Ê¬¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÌ²¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ¤Þ¤Ç±£¤·¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë´Ö¡¢¥¤¡¦¥¹¥¸¤Ï¤¤Þ¤ê°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£À¸Íý¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¼ÖÆâ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©»³¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1ÈÖ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¥½¥ó¥Õ¥ó¤µ¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½©»³¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤â½÷À¤Î¥ª¥Ê¥é¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Æ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ºÊSHIHO¤È·ëº§18Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Ï¡ÖºÊ¤È¤Ï¡Ê¤ª¸ß¤¤¤ÎÁ°¤Ç¡ËÕû¤ò¤³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥¹¥¸¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢Õû¤ò¤³¤¯¤¿¤Ó¤Ë»ö·ïÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±¤ë¡£¡ØÎï¿å¡Ê¥è¥¹¡Ë¤¯¤µ¥ª¥Ê¥é»ö·ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê½Ð¤½¤¦¤À¤«¤é¡ËÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë