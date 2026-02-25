¥¹¥¿¥Ð½é¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÈ¯Çä¡¡¤ª¤¤¤êÉ÷¤¢¤é¤ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï2·î27Æü¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È638±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ650±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÁ´¤Æ¤Î²èÁü(4ÅÀ)¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹2·î27ÆüÈ¯Çä¡¡¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤ ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¢¡¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º
2026Ç¯¤Îºù¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Öºù ºé¤¯¤è ÇòÅí ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤ÎÇòÅí¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ò½Ë¤¦²Û»Ò¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤¤¤ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿3¿§¤¢¤é¤ì¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¤Î¤¢¤é¤ì¤Ï¡¢Åí¡¦Üô¡¦ÎÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡È¤Õ¤ï¥µ¥¯¡É¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ÈÇòÅí¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¡¢ÇòÅí¤Î¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥µ¥¯¥é¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÇòÅí¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Ëºù¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡²ñ°÷¸þ¤±¤Ë2·î25Æü¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä
2·î25Æü¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖStarbucks Rewards¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ï¡¼¥É¡Ë¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¢¡¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¹á¤ë¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì
Æ±¤¸¤¯2·î27Æü¤«¤é¡¢¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤ ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤ÎÃãÍÕ¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤Î²¼¤Ë¡¢ÂçÇþÆþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È510±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ520±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£