¡ÚMODEROID ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó ¥æー¥Ê¥¤¥È¥«¥éーVer.¡Û Í½Ìó³«»Ï¡§2·î26Æü È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê

¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó ¥æー¥Ê¥¤¥È¥«¥éーVer.¡×¤ò2·î26Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥óF¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖMODEROID¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖMODEROID ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¡×¤«¤éµ¡ÂÎ¿§¤òÀÖ¿§¤ËÅý°ì¤·¡¢·àÃæ¹çÂÎ»þ¤Î¥«¥éー¤òºÆ¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥á¥«¥¹¥Þ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¡×¤Î»Ñ¤ò°ìÂ­Àè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

(C)¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í