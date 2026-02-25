TV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡¹Ã´ÏÂâ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤è¤ê¡ÖMODEROID ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤¬2·î26Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤ò2·î26Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä·î¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡¹Ã´ÏÂâ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤Î¼çÌò¥í¥Ü¡Ö¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤òMODEROID¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·àÃæÆ±ÍÍ¤Ë15Âæ¤Î¥é¥¬ー¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³Æµ¡¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼ï¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
✈️🚕🚢 #¥á¥«¥¹¥Þ ¤µ¤¤É¤ê¾ðÊó① 🚢🚕✈️- ¥á¥«¥¹¥Þ¡Ú¸ø¼°¡Û (@gsc_mechasmile) February 25, 2026
¡¿#¥À¥¤¥é¥¬ー ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó
¥ª¥ó¡ª
¡À
¶Ã°Û¤Î15ÂÎ¹çÂÎ¡ª#MODEROID ¥À¥¤¥é¥¬ーXV
¥À¥¤¥é¥¬ーXV¤Ø¤Î¹çÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
³Æ¼ï¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê½¼¼Â¤Î»ÅÍÍ¤Ç
ÌÀÆü2/26¤è¤êÍ½Ìó°ÆÆâ³«»Ï¡ª#¥°¥Ã¥¹¥Þ #¥Ü¥ë¥È¥í¥ó #voltron pic.twitter.com/dKLJevuzBC
TM ¡õ (C) World Events Productions,LLC. Under license to Classic Media,LLC.