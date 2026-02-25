¡ÚMODEROID ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡Û 2·î26Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï

¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤ò2·î26Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä·î¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡¹Ã´ÏÂâ¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤Î¼çÌò¥í¥Ü¡Ö¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤òMODEROID¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·àÃæÆ±ÍÍ¤Ë15Âæ¤Î¥é¥¬ー¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³Æµ¡¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥¤¥é¥¬ーXV¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼ï¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

TM ¡õ (C) World Events Productions,LLC. Under license to Classic Media,LLC.