¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè¼·²ó¡Ö·è»à¤ÎÃÛ¾ëºîÀï¡×¤¬2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤Ë¡£
Àï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡£ºØÆ£Î¶¶½¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¶¦¤Ë¡ÖÎ¾Ê¼±Ò¡×¤È¤·¤Æ½¨µÈÇÛ²¼¤Ç³èÌö¤ò¡Ä±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó
¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿ÂèÈ¬²ó¡ÖËÏËó¡Ê¤¹¤Î¤Þ¤¿¡Ë°ìÌë¾ë¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼Âè¼·²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè¼·²ó¤Î¸ø¼°¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤ÏÀ²¤ì¤ÆÇ«¡¹(ÉÍÊÕÈþÇÈ)¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¡£
¤À¤¬½Ë¸À¤ÎÆü¡¢Ä¾(ÇòÀÐÀ»)¤¬ÃæÂ¼¤Ëµ¢¤ë¤È¸À¤¤¤À¤·¡¢¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÈþÇ»¹¶¤á¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£µÈÏº¤ÏÍ×¾×¡¦ËÏËó¤Î¹¶Î¬¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¾®°ìÏº¤Ï¹¶Î¬¤ÎÈëºö¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤ÏÈøÄ¥¤ÈÈþÇ»¤Î¹ñ¶¤ò»ÅÀÚ¤ëÀîÊÂ½°¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¡£
£²¿Í¤Ï¡¢ÀîÊÂ½°¤ÎÅïÎÂ¡¦Ëª¿Ü²ìÀµ¾¡(¹â¶¶ÅØ)¤È¤è¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¿¥ÅÄ²È¿Ã¡¦Á°ÌîÄ¹¹¯(½ÂÃ«¸¬¿Í)¤ËÃç²ð¤òÍê¤à¡£
¼¡²óÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡²óÍ½¹ð
¡Ö¾®°ìÏº¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÄ¾¡£
Ìç¤òµÞ¤¤¤ÇÊÄ¤á¤ë¤½¤ÎÉã¤ÇÃæÂ¼¤ÎÅÚ¹ë¡¦ºä°æ´îº¸±ÒÌç¡£
¡Ö¤ï¤·¤â¤¤¤è¤¤¤è¾ë»ý¤Á¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ØÅÁ¤¨¤ëÆ£µÈÏº¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ç°®¤êÈÓ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
Å¨¤¬ºÖ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡Ä
ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÈþÇ»¹ñ¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦ºØÆ£Î¶¶½¤¬¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤ëÀ£Á°¤Ç¤½¤ÎÌ´¤òº¬¤³¤½¤®Ã¥¤¦¤Î¤¸¤ã¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÁ°¤ËÈþÇ»»°¿Í½°¤Î°ì¿Í¡¦°ÂÆ£¼é½¢¤Î»Ñ¡£
ºÖ¤ÎÃæ¡¢Åá¤ò¼ê¤ËÉ¬»à¤ËºØÆ£·³¤ÈÀï¤¦¾®°ìÏº¡£
¾ìÌÌÊÑ¤ï¤ê¡¢¾®°ìÏº¤¬ÃÏ¿Þ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÅ¨¤¬ºÖ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡Ä¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£
¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
Ç³¤¨¾å¤¬¤ëºÖ¡£
ºØÆ£·³¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¼¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤³¤¿¤Ó¤Îºö¤Ï¤É¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Î»Ñ¤¬¡¼¡¼¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£