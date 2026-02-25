ÅìÌî°¼¹á¡¢Ä«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¡¡´ÇÉÂÉØÌò¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅìÌî°¼¹á¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅìÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦»°±º¥Ä¥ä¡£ÉØ¿Í²Ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö´ÇÉÂÉØ¡¢»°±º¥Ä¥ä¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¤É¤ó¤Ê¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¿ÆÍ§¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌòÊÁ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤â»ä¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆü¡¹¤òÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ä«¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù°ÊÍè¡£±ÇÁü·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Öº£¤Ç¤â¡Ø¤ß¤Ä¤¨¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÌòÌ¾¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÏÂç¤¤ÊÆþ±¡·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ÆÂ²¤Î¸«Éñ¤¤¤ÇÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢´Ç¸î»Õ¤¬´µ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´µ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÉÔ°Â¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¡×¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ç¸î¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë´ÇÉÂÉØ¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÅìÌî¤¬±é¤¸¤ë»°±º¥Ä¥ä¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
