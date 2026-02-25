¡ÚÀ¾Éð¡Û¹õÌÚÍ¥ÂÀ¤¬±¦¸ª¼ê½Ñ¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç3¤«·î¤Î¸«¹þ¤ß¡¡ºòµ¨¤Ï³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï25Æü¡¢¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤¬±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÌÚÅê¼ê¤Ï20Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ±¦¸ª´ØÀá¶À»ë²¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç3¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚÅê¼ê¤Ï2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é55»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸åÆüËÜ¥Ï¥à¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢1¾¡1ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.38¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£