²û¤«¤·¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼
»þÀÞ¡¢ÎÙ¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤Ç±ýÉü30Ê¬¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈÊØÍø¤À¡£¿©ºà¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤±¤Ê¤é¡¢1»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¡¢Í¼¹ï¤Þ¤Ç¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤ë¡£
º£Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¤¦¤Á¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¡£ÍÑ»ö¤ò¤¹¤Þ¤»¡¢±Ø¶á¤¯¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Æ¬¾å¤«¤éÆÍÁ³¡¢²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¹¾ì¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢»þÊóÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤âÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°¥Ä´¤òÂÓ¤Ó¤¿ÀûÎ§¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂ³¤¡¢¿Í¤Î¹Ô¤¸ò¤¦±ØÁ°¹¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾®¤µ¤¯¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡×¤À¡£»ä¤ÏÊâÆ»¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢Â³¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò²Î¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä²±¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä»×¤¤½ä¤é¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êì¤¬¤è¤¯¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¡¢Êì¤ÏÉã¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç»Ð¤È»ä¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤¿¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃæ¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤·¤¿²Î¤Ï¡¢¤µ¤Ó¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºî¶Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å´ØÍµ¼©¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Î½Ð¿È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤¬¤Ê¤´¤à¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢±Ø¤Î²þ»¥¸ý¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤¿¡£
