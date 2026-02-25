·î21Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡Ö»Ù½Ð¤Ï11Ëü±ß¡×71ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸å²È·×
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î17Æü¤Ë²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©ºß½»71ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê64ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§750Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§700Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â400¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§15Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â30Ëü±ß¡ÊÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±20Ëü±ß¡Ê¤È¤â¤ËÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀ¸³è¿å½à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£½»µïÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ê½ÐÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¯³Û¤ÎÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ç¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿À¸³è¤ËÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó11Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤ä¸÷Ç®Èñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ç°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»Ù½Ð¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃùÃß¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ»Ä¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè·î¤Î¼ý»Ù¤òÇÄ°®¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿©Èñ¤Ï³°¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«¿æ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¡¢ÆÃÇäÆü¤ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò³èÍÑ¡£¸÷Ç®Èñ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò·è¤á¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¼õ¿Ç¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤»¤º¡¢Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤ä¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê´î¤Ó¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¡Ö»¶Êâ¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¿´²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÀ¸¤À¸¤¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
