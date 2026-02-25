½ÕÀáÏ¢µÙ¤Î¡ÖµÕµ¢¾Ê¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¿ô¤âµÞÁý¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Î½ÕÀáÂç·¿Ï¢µÙ¡Ê2·î15¡Á23Æü¡Ë¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î½»¤àÅÔ»Ô¤Ë¿Æ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤ò³Ú¤·¤à¡ÖµÕµ¢¾Ê¡×¤ä¡¢¸©¥¯¥é¥¹¡ÊÆüËÜ¤Î»ÔÄ®Â¼¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¿ô¤¬ÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÕµ¢¾Ê¤ÏÎãÇ¯¤Ç¤Ï¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢½ÕÀáÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤¬Î¾¿Æ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ËÌµþ¤ä¾å³¤¡¢¹½£¡¢¿¼¥»¥ó¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀáÏ¢µÙÃæ¡¢ËÌµþ¤òÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¤ËÅë¾è¤·¤¿Î¹µÒ¤Î¤¦¤Á50ºÐ°Ê¾å¤Ï18¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á60ºÐ°Ê¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅªÃÏ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢50ºÐ°Ê¾å¤ÎÎ¹µÒ¤¬ºÇ¤â¹¥¤à¤Î¤Ï°ìÀþÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç¡¢ËÌµþ¡¢À®ÅÔ¡¢¾å³¤¡¢¹½£¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ç»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦ËÌµþ¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤äÉ¹Àã´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤ÆÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ë¼ã¼Ô¤â¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ½¬´·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¸©¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÕÀá´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÅÔ»Ô¤äÅÁÅýÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸©¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÁý²ÃÎ¨¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë