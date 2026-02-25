¡ÖÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¡ÈÅ¾¿¦¤Î¤´Êó¹ð¡É¤Ë¡Ö»Â¿·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¡ª
ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï2·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÅ¾¿¦¤Î¤´Êó¹ð¡É¤¬¡Ö»Â¿·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î¡ÈÅ¾¿¦¤Î¤´Êó¹ð¡É
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤¿Å¾¿¦!?¡×¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¾¿¦¡×¡ÖºÛÈ½´±¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢ò¿¿¦¿Í ¤â¤¦²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¯¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?!¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬»Â¿·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÃ¯¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¾¿¦¡×¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Úò¿¿¦¿Í¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡Û¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¤³¤ÎÅÙ¡¢ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³äË£Ãå»Ñ¤Î¾¾»³¤µ¤ó¤¬¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÊüÁ÷¤Ï4·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ú¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥àò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¹ðÃÎ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öò¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÊÃË¡×¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÆ±Æü¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¹¾¸Í³¤Ìï¡Ê¤ª¤ª¤¨¤É¡¦¤¦¤ß¤ä¡Ë¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Âç¹¾¸Í³¤Ìï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤È¡Ê#±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤¬ÄÌ¤¦"ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼"¤Î¹Ö»Õ¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç·øÊª¡ªò¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÊÃË¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î¤ÎÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
