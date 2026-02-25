¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡ÖÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ÎÊÑËÆ¤Ã¤×¤ê¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡È¥é¥ó¥¯¥ë300¡É¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ä¤¤Ë¡ÖÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¤¬Ì¤Íè´¶¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡× ¤Î¡È¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿»ÅÍÍ¡É¤ËºÆÃíÌÜ¡ª
½ãÀµ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¹¤¬¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÂæ
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ï2008Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£·»Äï¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤È¤È¤â¤Ë¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·À¤Âå¤Ç¤ÏÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤äÀÅ½ÍÀ¤Î¸þ¾å¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë´é¡×¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡ÖÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1945mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÊÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äã¾²Àß·×¤ä¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¼è¤ê²ó¤·¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÂç·¿¥°¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ä´¤È¼Á´¶¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°Â¿´ºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢PHEV¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï670Ëü±ß¤«¤é1085Ëü±ß¤Ç¡¢ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖBEAST RAZOR STYLE¡×¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÉÁõºÑ»ÅÍÍ¤¬40Ëü7000±ß¡ÊZ Premier¤Ï42Ëü3500±ß¡Ë¡¢ÁÇÃÏ»ÅÍÍ¤¬36Ëü9600±ß¡ÊZ Premier¤Ï38Ëü6100±ß¡Ë¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÃå¤¹¤ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬¾å²¼2ÃÊ¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢É½¾ð¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÉô¤Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡Ê14Ëü3000±ß¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤³¤«¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡×¤ò»×¤ï¤»¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¤¥ë¥ß¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ï9Ëü9000±ß¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Ë¤ÏÀÄ¤¤¸÷¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ò±ï¼è¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß14Ëü8500±ß¤Î¥¤¥ë¥ß¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤â°ìÊ¸»ú¤ËÀÄ¤¯È¯¸÷¤¹¤ë±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥ß¥·¥å¥é¥óPRIMACY5¤Î¥¿¥¤¥ä¥»¥Ã¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢1ÂæÊ¬¤Ç43Ëü4500±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ë³ÐÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬7Ëü1500±ß¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢Ìë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò°õ¾ÝÅª¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÍÑÌÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LED¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤È¥é¥²¡¼¥¸LED¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2Ëü4200±ß¡¢IR¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï2Ëü7500±ß¡¢¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Ï1ÂæÊ¬¤Ç2Ëü4200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥È¤Ï9900±ß¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ï1¥»¥Ã¥È6600±ß¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÕ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¥Ü¥ë¥È¤Ï6050±ß¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÏÉ¸½à¾õÂÖ¤Ç¤â¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÂæ¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÀµ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤äÉÊ¼Á¤Î°Â¿´´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ö²Á³Ê¤Ï¹â¤¤¤±¤ÉÇ¼ÆÀ¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ¡×¡ÖÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥ë¥ß¤¬Ì¤Íè´¶¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤«¤Ä¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£